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Останні випуски

Епізоди

00:10:31

Сестри Сумські пригадали своє дитинство під час перегляду фільму «Один вдома»
00:08:04

Він навіть на Могилевську діє! Глядачів зачарував учасник шоу «Маленькі гіганти»
00:05:00

Фагот із гурту ТНМК не приховує свого захоплення Ольгою Фреймут
00:08:20

Бразильські сідниці — хіт сезону! Зірки в шоці від програми «Абзац»
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Новини

Святковий випуск «Що по телеку»: героями стануть ТНМК, Pianoбой та Ольга Сумська!
«Що по телеку?» – Розважальна прем’єра на ICTV 16 жовтня ICTV запускає нове шоу «Що по телеку?»

Анонси

00:00:23

Святковий випуск «Що по телеку?» – 8 січня, 22:00
00:00:30

А ти вже дивився “Що по телеку?” – щоп’ятниці, 22:30
00:00:32

Ведучим ICTV цікаво: Що по телеку? – прем’єра, п’ятниця, 22:30
00:00:57

Що люди думають насправді про ТБ – Прем’єра: Що по телеку? П’ятниця, 22:30
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Про проект

Що по телеку?

«Що по телеку?» – це українська версія популярного британського проекту Gogglebox. Зазираючи у вітальні звичайних глядачів, камера телешоу зручно «вмощується» поряд з ними і ретельно фіксує всі їхні враження від перегляду різноманітних телепрограм.

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Інформаційний марафон «Єдині новини» Зараз в ефірі Інформаційний марафон «Єдині новини» 15:00 Інформаційний марафон «Єдині новини» 18:00
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