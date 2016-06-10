Що по телеку?



«Що по телеку?» – це українська версія популярного британського проекту Gogglebox. Зазираючи у вітальні звичайних глядачів, камера телешоу зручно «вмощується» поряд з ними і ретельно фіксує всі їхні враження від перегляду різноманітних телепрограм.