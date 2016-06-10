Сестри Сумські пригадали своє дитинство під час перегляду фільму «Один вдома»
Він навіть на Могилевську діє! Глядачів зачарував учасник шоу «Маленькі гіганти»
Фагот із гурту ТНМК не приховує свого захоплення Ольгою Фреймут
Бразильські сідниці — хіт сезону! Зірки в шоці від програми «Абзац»
Святковий випуск «Що по телеку?» – 8 січня, 22:00
А ти вже дивився “Що по телеку?” – щоп’ятниці, 22:30
Ведучим ICTV цікаво: Що по телеку? – прем’єра, п’ятниця, 22:30
Що люди думають насправді про ТБ – Прем’єра: Що по телеку? П’ятниця, 22:30
Що по телеку?
«Що по телеку?» – це українська версія популярного британського проекту Gogglebox. Зазираючи у вітальні звичайних глядачів, камера телешоу зручно «вмощується» поряд з ними і ретельно фіксує всі їхні враження від перегляду різноманітних телепрограм.